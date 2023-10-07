В Израиле назвали число вторгнувшихся в страну боевиков ХАМАС

Haaretz: в Израиль в начале дня проникли до 300 боевиков ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com / Yusef Mohammed

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Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября. Чем все закончится?

На приграничные территории Израиля смогли проникнуть приблизительно от 200 до 300 боевиков палестинской группировки ХАМАС. Об этом рассказало издание Haaretz, ссылаясь на полицию.

«От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, причем десятки все еще скрываются на израильской территории», — написали в сообщении.

Однако уже сотни террористов были ликвидированы. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«В последние несколько часов сухопутные силы и ВВС ЦАХАЛ действовали в ряде мест на юге Израиля и предотвратили действия сотен террористов», — говорится в релизе ведомства.

Также самолеты ВВС страны ликвидировали террористов, которые пытались попасть за ограждение безопасности около КПП «Карни». Еще девять боевиков были устранены недалеко от сельскохозяйственной коммуны Нирим. Еще четверых — на КПП «Эрец» и в кибуце Нир-Оз.

Помимо этого были остановлены боевики у коммуны Суфа и около населенных пунктов Кфар-Аза и Керем-Шалом. В других местах силовики отразили атаки террористов благодаря летательным аппаратам.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры удара армии Израиля по высотке в секторе Газа.