Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа: «Больше не будет»
Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа
Фото: www.globallookpress.com / Ashraf Amra
Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября. Что будет дальше?
Израиль приостанавливает поставки электроэнергии на территорию сектора Газа. С соответствующим заявлением выступил министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац.
«Того, что было, больше не будет», — написал он на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter).
Кац добавил, что соответствующее распоряжение уже подписано.
Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС.
Израиль, в свою очередь, объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Глава минобороны страны Йоав Галант также заявил о готовности призвать на военную службу резервистов.
Кроме того, Израиль приостанавливает поставки электроэнергии на территорию сектора Газа.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обстановки в разных городах Израиля после атаки ХАМАС.