Назван продукт, который «тормозит» развитие рака

Фото: www.globallookpress.com / Uli Deck

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Что нужно есть ежедневно, чтобы предотвратить возникновение раковых опухолей?

Основным «тормозом» развития рака является белок р53, рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Он указал, что этот белок играет значительную роль в поддержании стабильности генома и предотвращает возникновение раковых опухолей. Поэтому очень важно, чтобы в организм поступало достаточно белка.

«Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», — указал врач.

О важности употребления белка также говорит и доктор медицинских наук Зухра Павлова. Она указала, что сбалансированное питание поможет наладить работу организма и избавиться от лишнего веса. В качестве примера она перечислила продукты, богатые белком. Это яйца, творог, красное мясо, птица или рыба не в жареном виде.

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