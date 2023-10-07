Как продюсер Пригожин и певица Валерия совмещают работу и личную жизнь: «Все в голове»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитости контролируют свое время совершенно разными способами. Как именно?

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин посетили осенний бранч в ресторане «Гвидон», который был посвящен новому сезону мероприятий на концертной площадке Live Арена. Звездная пара рассказала корреспонденту 5-tv.ru о своих лайфхаках в тайм-менеджменте.

«У меня строгий график. Я все просто расписываю, у меня есть расписание и я ему следую. Иосиф все держит в голове. У него другой лайфхак, я не знаю, как у него это получается. Но у меня все так и никак иначе», — сказала Валерия.

Продюсер же заявил, что он все прекрасно помнит и всю нужную информацию держит в голове. На такое заявление мужа Валерия решила иронично пошутить.

«Потому у меня и два графика. Один Иосифа, чтобы ему подсказывать, если что», — сообщила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин высказался об уехавших из России артистах.