Секретарь отделения ЕР в Новой Каховке умер от полученных ран в больнице

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Читайте нас в: Дзен Новости

Автомобиль политического деятеля взорвался в одном из районов города.

Секретарь отделения «Единой России» Владимир Малов скончался от полученных ран после подрыва его автомобиля в Новой Каховке. Об этом сообщили в оперштабе администрации города.

Политический деятель был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти. Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сенатор Игорь Костюкевич назвал нападение на Малова террористическим актом, который направлен на людей, строящих мирную жизнь в Херсонской области.