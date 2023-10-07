В Израиле объявили чрезвычайное положение

Фото: www.globallookpress.com / Mahmoud Issa

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По данным источников, армия Израиля несет серьезные потери из-за внезапной атаки боевиков.

Глава нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении чрезвычайного положения на территории государства. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на газету Haaretz.

«Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение на всей территории Израиля», — говорится в публикации местного издания.

Напомним, здесь начат массовый сбор резервистов из-за непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа. Ракетная атака настигла Израиль в субботу около 6:30 утра по московскому времени. В оборонном ведомстве официально заявили, что противник выпустил порядка 2,2 тысячи ракет, осуществил несколько вторжений на юге страны.

Ответственность за произошедшее на себя взяла палестинская группировка ХАМАС, властвующая уже 15 лет палестинской автономией. Ее цель — ликвидация Израиля как государства, светского характера палестинской автономии, провозглашение там государства исламского толка. Из-за этого происходят регулярные боевые столкновениям между ХАМАС и Израилем.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему приведет вооруженный конфликт ХАМАС и Израиля.