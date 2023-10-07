Официальный сайт Apple прекратил работу в России

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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При попытке зайти на сайт пользователей перенаправляют в справочный центр и службу поддержки.

Официальный сайт американской корпорации Apple закрылся в России. Теперь при попытке перехода по адресу apple.ru автоматически открывается страница техподдержки на русском языке.

Напомним, зарубежная фирма прекратила обновление российской и белорусской версий сайта в марте 2022 года, объявив о приостановке официальных продаж гаджетов в России. Вместе с тем весь российский офис Apple переехал в Дубай.

Несмотря на вышеуказанные ограничения можно было изучать страницы продуктов, которые были актуальными на момент приостановки деятельности — к примеру, линейки iPhone 13 и Apple Watch Series 7.

До этого 5-tv.ru писал, что владельцы iPhone обожглись на новинке. Речь шла о жителях Китая, купивших смартфон последней версии. Так, обладатели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в соцсетях опубликовали фотографии с зафиксированными ожогами после использования гаджетов.