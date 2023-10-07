Война или временное обострение? Чего ждать от конфликта Израиля и сектора Газа

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

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Пока в Израиле ведутся сборы резервистов, непризнанная в некоторых странах незаконной группировкой ХАМАС ведет прицельную охоту.

Очередная атака вооруженной группировки ХАМАС обернулась для Израиля спешной мобилизацией. Сейчас в стране разыскивают резервистов, готовых выступить против террористов, вновь без предупреждения обостривших противостояние.

Пока мировые аналитики предсказывают начало скорой войны двух противоборствующих сторон, эксклюзивно для 5-tv.ru политолог Юрий Светов объяснил, чем на самом деле чревата сложившаяся ситуация и какова вероятность, что конфликт приобретет затяжной характер. По словам эксперта, ХАМАС давно преследует цель стереть Израиль с лица земли. Именно по этой причине между сторонами то и дело вспыхивают вооруженные конфликты, оборачивающиеся жертвами и разрушениями.

«В 2023 году это началось в мае. Обстрелы, ответные удары армии Израиля по этой территории, потом новые запуски ракет, новые попытки Израиля подавить точки, откуда стреляют эти ракеты. Вот в этот раз израильтяне объявили, что на их территорию еще выдвинулась группа диверсантов со стороны Палестинской автономии. Они их уничтожили, потом были обстрелы, там погибла женщина», — прояснил он.

К первым выходным октября ситуация между противоборствующими сторонами обострилась вновь. Вопрос о возможной войне стоит особенно остро. К тому же, свою готовность поддержать боевиков ХАМАС уже выразило правительство Ирана. На фоне уже имеющихся примеров боевых столкновений с Нагорным Карабахом и Арменией, Израиль не упустит взять свое, считает политолог.

«Не исключено, что у Израиля, как и у ряда других государств, имеющих схожие проблемы, возник соблазн, не использовать ли им уже проверенную тактику? Поэтому я совершенно не исключаю, что война будет, и армия Израиля будет действовать, не оглядываясь на общественное мнение Западной Европы, где, в общем-то, симпатизируют палестинцам. Надо сказать, что ХАМАС хоть и признан террористической организацией в США и рядом других государств, но в то же Россия не признает ХАМАС террористической организацией, утверждая, что она не действует на нашей территории. Поэтому у нас нет юридических оснований для вмешательства, хотя мы не одобряем их методов конфликта с Израилем», — прояснил он.

Светов также подчеркнул, что ХАМАС на фоне конфликта с Израилем может получить поддержку Швейцарии, что также усугубит уже существующий конфликт. В ответ на это с предложением о помощи к Израилю сразу же придет США, но пока Вашингтон сконцентрирован на курировании Украины и конкуренции с Китаем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле объявили о сборе резервистов после атаки со стороны сектора Газа.