Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Vesa Moilanen

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Только победа ВС РФ над боевиками способна вывести Украину из темноты, считает бывший морпех Риттер.

Финальная сделка Владимира Зеленского с компанией BlackRock может стать последней каплей в море проблем Украины. О потенциальной опасности жителей страны предупредил экс-разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.

После того, как в прессе появились сообщения о возможной сделке президента Украины с инвестиционным предприятием Ларри Финка, связанной с продажей плодородных земель, в ситуацию поспешил вмешаться Риттер. По словам бывшего морпеха, стремление Зеленского распродать самые ценные ресурсы страны неизбежно ведет страну к краху. Единственным способом избежать печальной участи для Украины разведчик назвал победу российской армии.

«Зеленский продал плодородный чернозем Украины — будущее Украины — компании BlackRock. <…>. Каждый украинец должен молиться о победе России потому, что только в этом случае Украина действительно сможет выжить как суверенное государство», — поделился соображениями он в личном микроблоге.

В своем посте Риттер назвал Россию «единственным спасителем народа Украины», попутно подчеркнув, что Зеленский в очередной раз навлек на себя позор принятием очередного утопического решения.

«Позор Зеленскому. Позор BlackRock. И да поможет бог российской армии, которая, видимо, является единственным настоящим защитником Украины», — заключил Риттер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский ждет подвоха от партнеров из США.