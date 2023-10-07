«Я просто слабая женщина»: Арнтгольц высказалась после развода

Фото: Кадр из сериала «Сезон дождей», 2018 г.

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Паре пришлось пройти через много испытаний.

Актриса Татьяна Арнтгольц рассказала о своем нынешнем браке с Марком Богатыревым. Пара тайно поженилась в 2020 году. По словам артистки, за это время ей с супругом пришлось преодолеть различные испытания, чтобы достичь сегодняшней гармонии в отношениях.

Как признавался ранее муж Арнтгольц, в нем живет «отрицательная энергия», которая иногда вырывается наружу.

«Не могу сказать, что я добрый и пушистый», — говорил Богатырев, тут же отмечая, что не является абьюзером.

Ссоры в семье часто возникали из-за гастролей Татьяны. Мужу совсем не нравилось, что жены подолгу нет рядом. К счастью, со временем все уладилось. Сегодня звезды кино растят сына Даниила и по-настоящему наслаждаются совместной жизнью.

«Хочу быть замужем. Мне очень комфортно быть за ним. Когда он впереди во всем, а я просто слабая женщина, я просто мама, я просто жена, я просто его боевая подруга. На другое я не согласна», — заявила телеведущая в интервью Надежде Стрелец.

О бывшем муже Иване Жидкове Арнтгольц и слова плохого не говорит. По ее словам, в процессе развода Иван поступил так, как не каждый мужчина смог бы. Известно, что он оставил все имущество экс-жене и дочери.

Ранее 5-tv.ru Марк Богатырев рассказал об отцовстве и отношениях с Арнтгольц.