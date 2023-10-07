ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинить Россию

Фото: ТАСС

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Боевики решили опорочить честь доблестных солдат ВС РФ.

Провальная тактика контрнаступления ВСУ привела боевиков в отчаяние. В попытке реабилитироваться нацисты предприняли очередной маневр, заранее обреченный на провал.

По информации РИА Новости, Киев заминировал Кременчугскую ГЭС с целью скомпрометировать армию России по «каховскому сценарию». Ранее боевики нанесли серию ударов по Каховской гидроэлектростанции, а затем безуспешно попытались переложить вину, однако достаточно быстро расследование показало: истинными зачинщиками стали неонацисты из Украины, разрушившие верхнюю часть сооружения. Тогда основная конструкция не пострадала, но произошел нерегулируемый сброс воды.

Соответствующие подробности о планах ВСУ силовые структуры из России узнали буквально на днях: предварительно, источником информации стали сами украинские военные, охраняющие территорию Кременчугской ГЭС.

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию», — отметил собеседник агентства.

Гидроэлектростанция известна своей масштабностью и ключевым расположением. Плотина станции образует Кременчугское водохранилище, это третья ступень Днепровского каскада украинских ГЭС. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин составляет 700 мегаватт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Каховская ГЭС практически полностью ушла под воду.