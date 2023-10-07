Мягкая сила: секты позволяют правительству США контролировать Украину

Фото, видео: Zuma / TASS; 5-tv.ru

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Когда в Америке возникли религиозные организации?

Америка изначально создавалась как новый Израиль, поэтому остро нуждалась в мягкой силе, позволяющей управлять гражданами. Таким заявлением в эксклюзивном разговоре с 5-tv.ru поделился политолог Антон Бредихин.

Новому государству требовалась обновленная религия. Именно тогда возник уклон в сторону сект. По словам Бредихина, именно поэтому ставшие популярными в России подобные организации берут свое начало за океаном.

«Их центры находятся там. И в центре находятся главные руководители и так далее. Ситуация, конечно, специфическая. Получается, что протестантское общество, которое должно было стать доминирующим на американском континенте, в итоге перешло все грани протестантизма. И, убегая от своего главного оппонента — католицизма, оказалось на такой грани», — считает эксперт.

Также специалист добавил, что в настоящее время в Америке набирает популярность сатанизм. Можно наблюдать, как глубоко это веяние интегрировано в культуру масс-медиа, как используется американскими правителями, а также как набирает популярность среди обычного населения.

Сейчас секты подконтрольны государству. И Белый дом активно использует их в качестве рычагов контроля, в том числе иностранных государств.

«Одним из таких выступает Украина, куда, начиная с 1991 года, ринулись американские секты. Активно они двинулись на юго-восток Украины. Сейчас мы пожинаем плоды их деятельности», — заявил Бредихин.

В настоящее время американские власти, по мнению политолога, намерены реорганизовать все секты, объединив их в единое целое, в общий культ дьявола. Затем сатанизм будет продвигаться как среди собственного населения, так и за рубежом.

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