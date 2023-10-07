В подмосковных Люберцах был слышен громкий хлопок

Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, который находится на месте происшествия в Люберцах, сообщает, что возле фитнес-клуба произошел громкий и отчетливый хлопок. Скорее всего, это сработал накладной заряд, с его помощью обезреживают взрывоопасные предметы.

Территория жилого района оцеплена: на месте дежурят полицейские, пожарные и скорая помощь.

По предварительным данным, причиной выезда на место экстренных служб стал подозрительный автомобиль. Очевидцы из многоэтажек неподалеку смогли снять робота-сапера.

Сообщения об эвакуации частично подтвердились: подальше от места происшествия заранее вывезли жильцов дома, расположенного неподалеку. Также были эвакуированы посетители фитнес-центра.