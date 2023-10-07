На игле: как мошенники наживаются на владельцах домашних животных
«Известия» раскрыли новую схему обмана мошенниками владельцев домашних животных
Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк
Аферисты играют на самых тонких струнах души хозяев собак и кошек, обещая достать дорогую зарубежную вакцину.
В России обнаружили мошенническую схему, направленную на владельцев домашних животных, сообщили «Известиям» в «Лаборатории Касперского».
Мошенники создали несколько каналов в Telegram, используя новости о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию. По их утверждениям, организаторы этих «поставок» находят нужные лекарства у перекупщиков за границей и доставляют их в страну. Речь идет о средствах для борьбы с блохами и клещами, препаратах для профилактики бабезиоза и боррелиоза, а также медвеществах, используемых для лечения воспалительных процессов, зуда и аллергических реакций.
В описаниях этих каналов утверждается, что лекарства поставляются из-за границы. Перекупщики утверждают, что работают в розничной и оптовой продаже и весь товар является оригинальным. Количество подписчиков в этих группах, которое на момент обнаружения было от 8 до 18 тысяч человек, выступает в качестве «доказательства» их надежности. Однако эксперты считают, что некоторая часть подписчиков может быть накручена.
Когда потенциальная жертва интересуется покупкой конкретного препарата, мошенники переходят в личные сообщения и там ведут переписку.
После того, как пользователь осуществляет оплату за выбранный товар, ему сообщают, что препарат закончился, и предлагают вернуть деньги. Для этого он должен перейти по присланной ссылке и ввести реквизиты своей банковской карты на странице, а также сообщить код из SMS. Однако на самом деле эта страница является фишинговой.
Возврат денег не осуществляется, и, к тому же, мошенники получают финансовую информацию жертвы. Специалисты «Лаборатории Касперского» предупреждают, что если покупатель сообщит код из SMS, мошенники могут списать с карты еще большую сумму.
Хотя эта схема была обнаружена недавно, мошенники действуют таким образом уже несколько месяцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России может появиться новый штраф для хозяев собак.