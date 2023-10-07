Томат, арктическая вода и рэп: что дарили президенту РФ Владимиру Путину

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Какие презенты понравились президенту России больше всего?

Президент России Владимир Путин празднует 7 октября свой день рождения. В честь этого события редакция 5-tv.ru собрала самые необычные подарки, которые вручали лидеру нации.

Эротический календарь

ITAR-TASS

Пожалуй, премия за самый оригинальный подарок президенту достается студенткам факультета журналистики МГУ. 12 девушек в откровенном белье украсили страницы календаря на 2011 год. Каждый снимок сопровождался вдохновляющей надписью, вроде «С годами Вы только лучше», «Леса потушили, а я все еще горю» и другими. Позднее в интервью Путин рассказывал, что идея ему понравилась. Также он назвал снявшихся для календаря девушек очень красивыми. А вот руководство учебного заведения оказалось совсем не в восторге от выходки своих студентов. Впрочем, моделей никто наказывать не стал.

Музыка

© РИА Новости / Алексей Дружинин

В 2015 году рэперы Тимати и Саша Чест ко дню рождения лидера страны выпустили клип под названием «Мой лучший друг — президент Путин». Под мощный бит музыканты рассказывают о величии России и ездят на «Ладе» по Красной площади.

За два года до этого таким же оригинальным образом Путина с днем рождения поздравил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно. Рэп, разумеется, политик не читал, но, аккомпанируя себе на гитаре, спел коллеге песню Happy Birthday to You. По словам Владимира Владимировича, он никак не ожидал такого сюрприза.

Автомобиль

www.globallookpress.com / Jochen Lübke

В 2017 году глава автоконцерна «Фольксваген» Маттиас Мюллер подарил Владимру Путину автомобиль. Правда, ездить на нем президент вряд ли сможет. И дело даже не в запрете на дорогие презенты, а в размере машины. Насколько президент обрадовался миниатюрной серебристой модели, история умалчивает. Однако, судя по общему тону беседы, подарок, как минимум, удивил российского лидера. Путин отметил, что бизнес концерна в стране развивается весьма успешно.

«Готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке. Я очень рад вас видеть», — заявил президент.

Трактор

Эрик Романенко / ТАСС

А вот кто угадал с размером транспортного средства, так это президент Белоруссии Александр Лукашенко. В 2022 году он преподнес российскому лидеру в качестве подарка трактор BELARUS. Известно, что его стоимость составляет около 5,5 миллиона рублей. Правда, что делать с необычной техникой главе РФ, не совсем ясно.

«Трактор, на котором я работаю — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», — прокомментировал журналистам столь необычный презент Александр Григорьевич.

Он добавил, что такая техника позволит вырастить хлеб для других стран. Белорусский лидер выразил озабоченность тем, что западные лидеры оставляют зерно себе, а не отправляют его в бедные страны.

Но больше общественности запомнился презент Путину от Лукашенко, который он сделал на Новый год 2018-го. Тогда в Москву было доставлено четыре мешка картошки. По заверению Лукашенко, весь картофель был «самый лучший и элитный», сортовой и более того — выращеный на президентском огороде.

Оружие

Алексей Никольский / ТАСС

С лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном у российского президента давняя и прочная дружба. Главы государств регулярно встречаются для обсуждения насущных вопросов. В 2021 году во время переговоров Ким Чен Ын презентовал российскому коллеге меч. Он отметил, что холодное оружие олицетворяет его душу и народ Северной Кореи.

Впрочем, лидер КНДР тоже не остался без подарка. Он вернулся домой с саблей и чайным сервизом. Не забыли главы государств и о старинной традиции. Во время церемонии они отдали друг другу по монетке. Кстати, в 2023 году во время очередной встречи Ким Чен Ын и Владимир Путин вновь обменялись образцами оружия. Правда, на этот раз не только холодным, но еще и огнестрельным.

Помидор

Михаил Метцель / ТАСС

Обычно на дни рождения принято дарить торты и другие сладости. Однако у южноуральцев иное мнение на этот счет. На один из президентских дней рождения Путину преподнесли мясистый помидор от местного селекционера, названный в честь российского лидера. Сорт отличается большими размерами, устойчивостью как к морозам, так и засухе и высокой урожайностью.

Золотая бутса

Сергей Бобылев / ТАСС

Почти 20 лет назад Владимир Путин провел встречу с главным на тот момент тренером сборной России по футболу Георгием Ярцевым. Президент поздравил команду с победой над сборной Уэльса и выразил надежду на дальнейшие успехи российского футбола. В свою очередь, Ярцев от имени футболистов передал главе государства золотую бутсу. Правда, оставить ее у себя Путин не смог.

Глобус-мяч

© РИА Новости / Алексей Дружинин

Золотая бутса — далеко не единственный подарок президенту, связанный с футболом. Несколько лет назад Владимир Путин съездил в детский лагерь Артек, находящийся в Крыму. Директор местной фабрики «Хохломская роспись» подарила президенту футбольный мяч-глобус. Лидер нации, судя по фото, очень удивился необычности подарка.

«Это такая маленькая новая гордость Артека, что, наверное, и стало одной из причин, почему наш центр решили показать Президенту России», — рассказала женщина.

Вода возрастом в 30 миллионов лет

© РИА Новости / Алексей Никольский

Чтобы быть уникальным, подарку необязательно быть сверхдорогим. Десять лет назад, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра, ему вручили первую пробу воды из реликтового подледного озера Восток в Антарктиде. Жидкость возрастом в 30 миллионов лет выкачали с глубины в почти четыре тысячи метров. При этом исследователям приходилось работать в невероятно тяжелых условиях, борясь не только с низкой температурой, но и сильным ветром.

Тигрица

© РИА Новости / Алексей Никольский

В далеком 2008 году Владимиру Путину подарили двухмесячную уссурийскую тигрицу. Собравшимся в резиденции в Ново-Огарево журналистам Путин пообещал не оставлять животное себе, а передать ее в достойный зоопарк. Правда, кто подарил тигрицу, до сих пор остается большой загадкой.

По российскому законодательству, Владимир Путин имеет право оставить себе подарок не дороже десяти тысяч рублей. Остальные сувениры автоматически становятся собственностью государства и отправляются в специальные хранилища. Впрочем, у президента всегда есть возможность выкупить приглянувшийся сувенир.

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