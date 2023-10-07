Пустая консервная банка: Киркоров съязвил насчет вредной привычки Бони

Киркоров сравнил Боню с пустой банкой из-за желания быть в центре скандалов

Фото: EPA / ТАСС

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Чем музыканта так раздражает популярный блогер?

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров раскритиковал поведение Виктории Бони. Своим мнением о популярном блогере музыкант поделился во время записи подкаста, передает издание 7Дней.ru.

Артисту не понравилось, что Боня лезет со своим мнением туда, куда ее не просят. К примеру, совсем недавно она не смогла остаться в стороне от очередного конфликта Ксении Бородиной.

«Стоит случиться какому-то скандалу, как сзади на веревке Боня прикрепляется и греметь начинает. Важно не забывать, громкость банки зависит от ее пустоты», — рассказал Киркоров.

Это уже не первый раз, когда музыкант позволяет себе язвительный комментарий в адрес девушки. В прошлом году, на фоне другого скандала в шоу-бизнесе, он назвал Боню бездарностью.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров предлагал Любови Успенской выйти за него замуж. Однако певица не ответила ему взаимностью, так как у нее были муж и ребенок.