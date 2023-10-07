Минобороны: в районе Севастополя отражена атака ВСУ

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Читайте нас в: Дзен Новости

Российских граждан призвали сохранять спокойствие.

В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Оповещение системы безопасности продлилось около 20 минут. В это же время было перекрыто движение по Крымскому мосту. Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.

Развожаев позднее сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО, отразившая попытку атаки воздушных целей со стороны Черного моря.

По данным региональных информационных ресурсов, у Севастополя и над морем были сбиты ракеты ВСУ. Впрочем, все оказалось куда менее угрожающим.

Позднее в Минобороны сообщили, что расчет ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в десяти километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова обнаружил и уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. И усилил атаки российских территорий, применяя, в частности, натовское оружие, поставляемое странами «коллективного Запада».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь населенных пунктов в Курской области были обесточены из-за атаки беспилотников.