Кинокритик высказался о возвращении латиноамериканских мыльных опер в Россию

Фото: Кадр из сериала «Рабыня Изаура», 1976 г.

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Такие сериалы, как «Санта-Барбара» и «Рабыня Изаура» могут появится на площадках онлайн-кинотеатров. Но для чего стриминговым сервисам это надо?

На днях стало известно, что мексиканские и бразильские мыльные оперы, такие как «Рабыня Изаура» и «Санта-Барбара» могут вернуться в Россию. Их будут показывать в онлайн-кинотеатрах. Кинокритик Алексей Двоеглазов считает, что так стриминговые платформы привлекут к себе новую аудиторию и вызовут у них чувство ностальгии. Об этом он рассказала телеканалу «360».

«Если можно будет найти такой контент, почему нет. Не думаю, что это будет чем-то массовым, но, тем не менее, таким образом можно расширить свою аудиторию», — сказал кинокритик.

Эксперт считает, что в России нет аналогов «Санта-Барбаре» или другим мыльным операм.

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