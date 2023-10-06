Загляните в себя: прогноз Таро на неделю с 9 по 15 октября

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 9 по 15 октября.

Основная энергия недели с 9 по 15 октября (Карта Таро — Восьмерка Кубков)

5-tv.ru

Энергия будет эмоциональная, ведь Кубки в Таро, в основном, и отвечают за эмоциональную сферу и стихию воды. Восьмерка Кубков — это поиск решения, когда мы, заглядывая вглубь себя, ищем ответ на какой-то важный вопрос. Вы будете погружены в какие-то внутренние ощущения, искать выходы, искать решения из определенной сложившейся ситуации.

Это своеобразный путь познания: пойти и найти правильное решение. Вот сколько трактовок может нести в себе карта Таро Восьмерка Кубков. В первую очередь, карта говорит о том, что на следующей неделе нас ждет работа с подсознанием. Нужно сразу же понимать, что неделя будет глубокой, именно глубокой в изучении, скажем так, своего внутреннего мира. Придется уже в скором времени заглянуть в себя и найти какие-то важные аспекты, понять, может быть, что-то важное.

Прогноз финансов недели с 9 по 15 октября (Карта Таро — Маг)

5-tv.ru

Примите поздравления, друзья, потому что Маг в Таро — это максимально проявленная энергия, это чистое Я, это заявка о себе, это время, когда можно начинать что-то новое, и все будет получаться, это внутреннее состояние «Я все могу».

Все, что связано с финансами, будет увеличиваться, прибавляться. То есть, высока вероятность, что реализуется все, что вы задумали. Хотели вкладывать, покупать, финансировать, инвестировать — никаких проблем. В Таро Маг буквально говорит: «Делай, все получится, потому что здесь очень много энергии».

Единственный момент, который может воспрепятствовать планам, — это эго и гордыня. Старайтесь не «пережать», не продавить, вам и так поможет Вселенная и энергии, которые нас окружают, они так будут помогать. Согласно значению Таро, Маг может подавлять инициативу. Поэтому стоит быть аккуратнее с этим моментом.

Личная жизнь на неделю с 9 по 15 октября (Карта Таро — Четверка Пентаклей)

5-tv.ru

Это достаточно стабильная карта Таро, которая говорит о накопления ресурсов. В этой ситуации не очень подходит слово «экономить», но на следующей неделе, вероятно, предстоит накапливать силы, накапливать эмоции, может быть, где-то проанализировать аспекты своей жизни. Вторая неделя октября не будет сопровождаться состоянием стагнации, но и не будет щедрой.

Стоит занять определенную позицию, войти в своеобразный «период накопления», чтобы с этим багажом пойти дальше, решать проблемы, менять что-то в работе. Так же эта карта Таро говорит о стабильности в отношениях будет все стабильно, вокруг будет царить равновесие.

Совет на неделю с 9 по 15 октября (Карта Таро — Дурак)

5-tv.ru

Старший аркан Дурак — это карта, Таро которая обозначает начало пути, начало чего-то нового, это чувство свободы, это первый и последний аркан. Карта Дурак в колоде Таро — это некий джокер, который может все.

В этом случае, наверное, карты Таро хотят сказать, что стоит быть максимально свободными: не цепляйтесь, не вовлекайтесь в какие-то истории. Формируйте свой путь самостоятельно, возьмите ответственность за свою жизнь, выстройте свой путь, ни от кого не зависящий. Единственный минус карты Дурак в Таро — это легкомысленность, хаос, когда мы бросаем свою жизнь в руки других людей, может быть, кто-то манипулирует вами.

Поэтому почувствуйте свободу в принятии решений, потому что это ваша жизнь, это ваша ответственность. Только вы можете поменять свою жизнь, свою реальность.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Таро на октябрь 2023 года.