Первое судно прибыло в Калининград из Шанхая

Фото, видео: Telegram / Губернатор Калининградской области Антон Алиханов / aa_alikhanov; 5-tv.ru

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Новый транспортный маршрут оказался выгоднее, чем доставка через Суэцкий канал.

Первое судно из Шанхая прибыло в калининградский порт по Северному морскому пути. Контейнеровоз, преодолев тысячи миль, зашел в Петропавловск-Камчатский, в Архангельск, а теперь и в Балтийск. Конечный пункт назначения — Петербург.

Как отметил глава Калининградской области, международные транспортные компании намерены перейти на постоянное использование Северного пути, поскольку этот логистический маршрут обходится дешевле, чем доставка грузов через Суэцкий канал.