Ворота в Азию: как прошла встреча Путина с Мирзиёевым

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Ташкент — один из главных экономических партнеров Москвы в Центральной Азии.

Товарооборот между Россией и Узбекистаном растет внушительными темпами. Ташкент — один из главных экономических партнеров Москвы в центральной Азии. Владимир Путин проводит сегодня переговоры с Шавкатом Мирзиёевым. Президент Узбекистана в России с официальным визитом. И это его первая поездка в нашу страну после переизбрания на пост главы государства. Общение в Кремле проходит в подчеркнуто дружеской атмосфере. Во время встречи уже прозвучали слова — союзники, партнеры, хорошая динамика. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин продолжит.

Пока журналистов пропускали через Кутафью башню в Кремлевский дворец, в сторону Александровского сада в сопровождении мотоохраны проезжали кортежи. Здесь президент Узбекистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Это дань памяти общей истории, которую одинаково хорошо помнят и в Москве, и в Ташкенте.

Президента Узбекистана встречает комендант Московского Кремля. На ковровой дорожке — солидная делегация, нужно многое обсудить. В какой-то момент Шавкат Мерзиёев даже делает жест рукой, просит не толкаться.

Зал, где встречаются президенты, — аккурат в светло-зеленых восточных тонах — располагает к общению. Сразу видно, здесь встречаются друзья, у которых в эпоху санкций все только налаживается.

«Развитие, причем по всем направлениям. Если сказать, а начать, наверное, нужно с экономики: у нас за прошлый год рост товарооборота составил 26% за первые полгода. Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте с Узбекистаном, иностранными государствами, три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 компаний узбекских работают в России», — привел статистику президент РФ Владимир Путин.

В Россию президент Узбекистана прилетел еще накануне. В аэропорту Казани его встречал глава Татарстана. Шавкат Мирзиёев принял участие в межрегиональном форуме двух стран. Уже здесь заключили ряд важных соглашений: мы будем экспортировать в Ташкент вертолеты, поезда, сотрудничать в сфере высоких технологий.

«Татарстан может многое предложить, в межрегиональном отношении здесь развитие идет тоже очень хорошими темпами. Большое количество регионов РФ и соответственно Узбекистана имеют прямые связи, прямые контакты. Наши коллеги на региональном уровне вносят существенный вклад в развитие межгосударственных отношений», — подчеркнул Путин.

Ташкент — один из главных экономических партнеров Москвы в Центральной Азии. В Узбекистане работают тысячи созданных совместно с Россией компаний. Среди них — металлургический завод (построен всего три года назад), машиностроительный, газоперерабатывающий.

«Всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается во всех сферах, прогресс есть, реальный результат есть. Товарооборот — на самом деле, такого роста у нас не было, мы думаем, что по итогам года будет 12 миллиардов. В среднем мы каждый год на 20% растем. Мы такими темпами за два-три года дойдем до 20 миллиардов», — рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ближайшие часы Москва и Ташкент подпишут в Кремле соглашение, что даст старт масштабному проекту — через территорию Казахстана в Узбекистан пойдет российский газ, около трех миллиардов кубометров в год.

Недаром сюда Шавкат Мирзиёев привез половину своих министров. Итог: более чем десятки соглашений и общих экономических планов. Сотрудничество — от сельского хозяйства до IT. Ворота в Центральную Азию открываются все шире.