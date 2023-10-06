Работает спецназ Росгвардии: какие секреты хранят тайники ВСУ под Мариуполем

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Схроны с оружием находят там едва ли не каждый день. Состав стандартный: гранаты, патроны, автоматы. Но попадаются и интересные находки.

Активную работу ведут наши военные в тылу на уже освобожденных территориях. Основная задача там — борьба с диверсантами. Схроны с оружием находят едва ли не каждый день. В тайниках — гранатометы, взрывчатка многое другое. Подробнее о задачах, которые выполняет спецназ Росгвардии — корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Отряд спецназа Росгвардии продвигается вглубь населенного пункта. Стрелки, снайперы, кинолог с собакой. Есть и тяжелое вооружение.

«Остается один пулеметчик на прикрытии. А основная группа уходит дальше на окраину», — показывает на месте событий военкор Даниил Левин.

Все происходит в тыловом районе под Мариуполем. До освобождения, по оперативной информации, в этом доме находились позиции ВСУ. И недавно местные жители снова видели здесь подозрительных людей.

«Группа блокирования отправляется вперед, нас просят оставаться еще в безопасности, под броней», — добавляет Левин.

Разделившись, военнослужащие окружают дом. На участке — никого. Похоже, что и в здании тоже. Но гарантии нет. Поэтому действуют аккуратно по всем правилам.

Никого, чисто. В помещение запускают служебную овчарку, и уже через несколько секунд раздается громкий лай.

«Обнаружена коробка и РПГ», — констатирует один из бойцов Росгвардии.

Это только то, что на виду. Следующим заходит сапер. Обнаруживает взрывчатку и много чего еще. Наконец весь схрон выносят на улицу. Оружия так много, что его раскладывают сразу несколько человек.

— Уже магазины снаряженные. Есть и трассирующими. Люди готовятся.

— И кто-то со знанием дела это все укладывал?

— Естественно, это естественно.

— Патроны свежие, 5,45.

— Свежее — это в последние полтора года?

— Может, месяц, два месяца назад.

Получается, пока мариупольцы живут мирной жизнью, кто-то очень хочет помешать этому и прячет здесь в тылу гранатометы, выстрелы для них, десяток магазинов к автомату и больше шести килограммов взрывчатки.

«Все убирают по пакетам. Говорят, что схрон небольшой, но на самом деле вооружения, конечно, прилично. Совсем скоро это отправится: что-то на экспертизу, чтобы выяснить, можно ли использовать, ну а остальное просто подорвут», — объясняет военкор Даниил Левин.

Объем схрона специалисты просто сравнивают с другими подобными. Вот в одном из разрушенных зданий военнослужащие обнаружили натовское оружие и более восьми тысяч патронов. А в этом гараже — десяток мин и коктейлей Молотова. Самая неожиданная находка за последнее время — замаскированный танк ВСУ на брошенных позициях.

«Количество вооружения достаточно внушительное. Так как там было и иностранного образца вооружение, а также гранатометы, боеприпасы. Для подрыва дорог, коммуникаций, а также выведения из строя военной техники, военнослужащих», — рассказывает офицер военной контрразведки с позывным «Трофей».

Всего только за минувшие два месяца росгвардейцы обнаружили в схронах на территории Донецкой Народной Республики более двухсот сорока тысяч боеприпасов, несколько сотен гранат, снарядов и мин. А также самое разное оружие, в том числе пулеметы, снайперские винтовки и даже огнеметы.