Работает спецназ Росгвардии: какие секреты хранят тайники ВСУ под Мариуполем
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Схроны с оружием находят там едва ли не каждый день. Состав стандартный: гранаты, патроны, автоматы. Но попадаются и интересные находки.
Активную работу ведут наши военные в тылу на уже освобожденных территориях. Основная задача там — борьба с диверсантами. Схроны с оружием находят едва ли не каждый день. В тайниках — гранатометы, взрывчатка многое другое. Подробнее о задачах, которые выполняет спецназ Росгвардии — корреспондент «Известий» Даниил Левин.
Отряд спецназа Росгвардии продвигается вглубь населенного пункта. Стрелки, снайперы, кинолог с собакой. Есть и тяжелое вооружение.
«Остается один пулеметчик на прикрытии. А основная группа уходит дальше на окраину», — показывает на месте событий военкор Даниил Левин.
Все происходит в тыловом районе под Мариуполем. До освобождения, по оперативной информации, в этом доме находились позиции ВСУ. И недавно местные жители снова видели здесь подозрительных людей.
«Группа блокирования отправляется вперед, нас просят оставаться еще в безопасности, под броней», — добавляет Левин.
Разделившись, военнослужащие окружают дом. На участке — никого. Похоже, что и в здании тоже. Но гарантии нет. Поэтому действуют аккуратно по всем правилам.
Никого, чисто. В помещение запускают служебную овчарку, и уже через несколько секунд раздается громкий лай.
«Обнаружена коробка и РПГ», — констатирует один из бойцов Росгвардии.
Это только то, что на виду. Следующим заходит сапер. Обнаруживает взрывчатку и много чего еще. Наконец весь схрон выносят на улицу. Оружия так много, что его раскладывают сразу несколько человек.
— Уже магазины снаряженные. Есть и трассирующими. Люди готовятся.
— И кто-то со знанием дела это все укладывал?
— Естественно, это естественно.
— Патроны свежие, 5,45.
— Свежее — это в последние полтора года?
— Может, месяц, два месяца назад.
Получается, пока мариупольцы живут мирной жизнью, кто-то очень хочет помешать этому и прячет здесь в тылу гранатометы, выстрелы для них, десяток магазинов к автомату и больше шести килограммов взрывчатки.
«Все убирают по пакетам. Говорят, что схрон небольшой, но на самом деле вооружения, конечно, прилично. Совсем скоро это отправится: что-то на экспертизу, чтобы выяснить, можно ли использовать, ну а остальное просто подорвут», — объясняет военкор Даниил Левин.
Объем схрона специалисты просто сравнивают с другими подобными. Вот в одном из разрушенных зданий военнослужащие обнаружили натовское оружие и более восьми тысяч патронов. А в этом гараже — десяток мин и коктейлей Молотова. Самая неожиданная находка за последнее время — замаскированный танк ВСУ на брошенных позициях.
«Количество вооружения достаточно внушительное. Так как там было и иностранного образца вооружение, а также гранатометы, боеприпасы. Для подрыва дорог, коммуникаций, а также выведения из строя военной техники, военнослужащих», — рассказывает офицер военной контрразведки с позывным «Трофей».
Всего только за минувшие два месяца росгвардейцы обнаружили в схронах на территории Донецкой Народной Республики более двухсот сорока тысяч боеприпасов, несколько сотен гранат, снарядов и мин. А также самое разное оружие, в том числе пулеметы, снайперские винтовки и даже огнеметы.