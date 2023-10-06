«Шансов не было»: взрыв на борту самолета Пригожина мог произойти в середине салона

Фото: Reuters / Marina Lystseva

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Расследование всех обстоятельств авиакатастрофы под Тверью, в которой погибли десять человек, еще не завершено.

Взрыв в самолете Евгения Пригожина мог произойти в середине салона. Об это в беседе с изданием РИА Новости предположил заслуженный пилот России Евгений Серых.

Расследование по факту падения под Тверью самолета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще не закончено. Однако уже появляются некоторые подробности, которые уже удалось выяснить следствию. Так, президент России рассказал, что в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат. Также уже известно, что внешнего воздействия на воздушное не было.

Как предполагает заслуженный пилот России Евгений Серых, взрыв мог произойти в середине салона, а именно в месте крепления крыла к фюзеляжу, и одной гранаты вряд ли бы хватило: судя по мощности взрыва, их, вероятно, было несколько.

«Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло», — считает Евгений Седых.

По его словам, одним из фактов, которые подтверждают его предположение, является нарезка из видео очевидцев. Свидетелям удалось заснять, что крыло у самолета Пригожина отлетело еще до того, как борт упал на землю.

«Если даже граната лежала, то она сама не взорвется, потому что там есть чека, кто-то должен был выдернуть эту чеку и привести ее в действие. Дальше все зависит от мощности взрыва», — отмечает пилот.

Евгений Седых также предполагает, что гранаты были загружены в самолет еще во время подготовки борта. Также эксперт считает, что шансов выжить у людей на борту попросту не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле прокомментировали расследование крушения самолета Пригожина.