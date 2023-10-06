В Москве прошла презентация нового телевизионного сезона Пятого канала

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Для своей презентации Пятый канал выбрал необычный формат музыкально-гастрономического ринга.

В четверг, 05 октября, Пятый канал провел грандиозную презентацию нового телевизионного сезона, представил свои сериальные и программные планы на новый сезон и подвел итоги. Мероприятие прошло в концертном зале «Академия».

Фото: 5-tv.ru

Для своей презентации Пятый канал выбрал необычный формат музыкально-гастрономического ринга. Главное место действия — сцену — дополнили тематические зоны. Стилистика каждой из них соответствовала сериалу или программе, которые выходят в эфире Пятого: «След», «Крепкие орешки», «Великолепная Пятерка», «Лицемеры», «Условный мент», «Знание-сила», «Страна советов», «Они потрясли мир», «Светская хроника» и другие.

Фото: 5-tv.ru

В интерьер зон были интегрированы характерные для проектов детали. Например, в локации «Страны советов» гостей встречал робот и рассказывал о передаче. Гости могли задать вопросы актерам, сделать с ними фото, узнать детали съемок, побывать на красной дорожке и попробовать каждый проект на вкус в стилизованных барах. Еда и напитки тоже соответствовали названиям сериалов и программ. Таким образом у гостей мероприятия были задействованы все органы чувств: зрение, обоняние и осязание.

Перед началом презентации актер детектива «Условный мент» Денис Рожков исполнил несколько джазовых композиций на трубе.

Фото: 5-tv.ru

Первым на импровизированном ринге выступил генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов. Он рассказал о самых значимых достижениях и планах Пятого.

«Пятый канал очень уверенно идет вперед. Мы продолжаем развиваться, делать все для любимых телезрителей и осваивать новые технологии. Мы построили самый современный в стране эфирный комплекс. И это еще один вклад в наш успех», — заметил генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов.

«Каждому рекламодателю, особенно в период планирования, на самом деле нужно немного: стабильность, надежность и эффективность партнеров, с которыми он работает. Пятый канал уверенно входит в пятерку крупнейших федеральных вещателей. С 2010 года Пятый продемонстрировал увеличение доли более чем в 3,5 раза. Это колоссальный результат. На самом деле такой динамики нет ни у кого», — рассказала генеральный директор сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ» Каролина Соколова.

На презентации гостям представили сериалы, которые уже несколько сезонов демонстрируют высокие показатели телесмотрения в эфире: «Наш спецназ», «Стражи Отчизны», «Великолепная Пятерка», «Свои», «Филин», «Условный мент». Оригинальные новинки этого года: «Витязи» и «Настоящий». А также несколько новых развлекательных программ: кулинарный проект и передача о красоте, стиле и преображении.

Фото: 5-tv.ru

Во втором раунде на ринге встретились актеры популярных сериалов канала и исполнили попурри хитов разных лет. Эффектные кадры о проекте Пятого канала транслировались на девятиметровом экране и сопровождались ярким световым оформлением.

Хедлайнером вечера стал артист, который в 1998 году в популярной тогда программе Пятого канала «Музыкальный ринг» проиграл и сейчас решил взять реванш. 25 лет назад Леонид Агутин не победил в конкурсе, но получил свой главный приз — любовь. Его песни на презентации стали настоящим подарком для гостей.

Мероприятие завершилось зажигательными треками кавер-группы «Приключения Электроников».

Сегодня Пятый входит в ТОП-3 ведущих федеральных каналов. На неделе с 11 по 17 сентября улучшил свои показатели и продемонстрировал максимальные цифры в ключевой аудитории «Все 25-59».

Фото: 5-tv.ru

Телевизионный сезон 2022-2023 стал лучшим в истории Пятого канала! Он укрепил свои позиции и продемонстрировал максимальные показатели в основных аудиториях «Все 25-59», «Все 18+» и «Все 4+».

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала