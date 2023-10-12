AKMAL’ о творческих экспериментах: «Решил поклонников пригласить в свою спальню»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Молодой исполнитель презентовал свой новый альбом «Сидело в мыслях».

AKMAL’ (Акмаль Ходжаниязов) назвал свой новый альбом «Сидело в мыслях» экспериментом его голосовых связок. Об этом певец сообщил на презентации, куда пришли поддержать молодого исполнителя такие звезды отечественного шоу-бизнеса как Яна Чурикова, Юлия Савичева, Стас Ярушин и другие.

«Это моя экспериментальная работа. Не знаю, когда-нибудь позволю ли я себе еще раз такой шик в виде такого эксперимента, но посмотрим, что из этого получится», — эксклюзивно поделился артист в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Центральным арт-объектом на презентации стала кровать. Этот предмет мебели является для артиста особенно значимым, ведь именно на кровати была написана большая часть его композиций.

«Решил поклонников пригласить в свою спальню», — смеется певец.

Важно отметить, что AKMAL’ является не только исполнителем, но и автором всех песен, представленных в альбоме. В нынешних реалиях это пункт хочется выделить отдельной строкой.

«Песни серьезные. Несмотря на то, что они достаточно движовые, надо успевать станцевать и надо успевать их петь, потому что песни не на двух нотах там строятся», — рассказал исполнитель.

Как признался AKMAL’, главной музой является его девушка Александра, которая может как подсказать в творческом процессе, так и всегда поддержать и подбодрить. Александра всегда выделяет время, чтобы съездить вместе с AKMAL’ на студию.

«Она присутствовала на записи абсолютно каждой песни, человек не пишет свои песни, но активно принимает участие в их создании. Она меня мотивирует. Она мне даже подсказывает в каких-то моментах, из разряда попробовать спеть по-другому. Это действительно работает. Например, с песней „Ты космос“ она мне подсказала, как спеть припев, поэтому это ее как раз-таки задумка», — рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что AKMAL’ в школе столкнулся с завистью учительницы по географии.