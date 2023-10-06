Россия и Украина обменяли 60 на 64 погибших военнослужащих

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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В Незалежную вернулось больше боевиков.

Сегодня, 6 октября, состоялся обмен телами погибших военнослужащих с Украиной. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в Telegram-канале.

«Россия забрала 60 тел погибших бойцов, украинской стороне переданы 64 тела», — написал он.

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ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

По состоянию на 5 октября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что хитрость ВС РФ на Украине заставила понервничать США.