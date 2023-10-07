«Подарила эволюция»: ученые нашли у человеческого языка шестой базовый вкус

Фото: www.globallookpress.com / E. Teister

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Считалось, что рецепторы человека распознают пять базовых вкусов.

Ученые идентифицировали шестой базовый вкус, который распознает человеческий язык. Об этом сообщает издание Nature Communications.

До последнего времени считалось, что рецепторы человека различают пять вкусов: соленый, сладкий, кислый, горький, а также умами, который появляется при употреблении высокобелковых продуктов. А недавно ученые из Университета Южной Калифорнии выявили шестой вкус, который связан с хлоридом аммония — ингредиентом, который часто применяется при изготовлении скандинавских сладостей. Например, он содержится в соленой лакрице.

Предыдущие исследования выявили белок, ответственный за распознавание кислого вкуса с помощью рецептора OTOP1. Ученые предположили, что хлорид аммония также может быть связан с этим рецептором, и провели ряд опытов, в том числе, на грызунах.

Кстати, по мнению ученых, способность различать вкус хлорида аммония развилась у человека в ходе эволюции, чтобы не съесть ненароком опасную для здоровья пищу, так как он «частично токсичен».

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