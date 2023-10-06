Российский МиГ-31 перехватил американский Р-8А над Норвежским морем

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Борт США был вынужден выполнить разворот.

Российский МиГ-31 вылетал на перехват американского Р-8А, который пытался нарушить государственную границу над Норвежским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российская авиация, обнаружив вражескую цель, сразу же приняла меры.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВМС США», — говорится в сообщении.

В результате американский самолет был вынужден выполнить разворот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.