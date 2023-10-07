«Я отчаиваюсь»: звезда «Дома-2» Ермакова поделилась подробностями лечения мужа

Надежда Ермакова сообщила о прогрессе в лечении ее мужа Даниэля Чистова

Фото: Instagram* / chistovdaniel

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Супруг знаменитости страдает от редкой офтальмологической болезни.

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова поделилась подробностями лечения мужа Даниэля Чистова, больного панувеитом (заболевание сосудистой оболочки глаза. — Прим. ред.). В своем личном блоге знаменитость рассказала, что врачам удалось облегчить состояние супруга, однако ему по-прежнему приходится проходить многочисленные обследования и процедуры.

«Опять все заново. Иногда я даже отчаиваюсь, эти бесконечные клиники, врачи, анализы и отсутствие понимания, как это вылечить», — пожаловалась Ермакова.

По ее словам, врачам все же удалось временно избавить мужа от макулярного отека. За последнее время, добавила она, это существенный сдвиг в лечении.

Муж звезды телешоу «Дом-2» Надежды Ермаковой Даниэль Чистов долгое время боролся с тяжелым недугом. Мужчина принимал гормоны, которые сильно сказались на его весе. Даниэль с самого начала не скрывал болезнь, но поклонники не верили своему кумиру и думали, что недуг — это лишь прикрытие для алкоголизма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова рассказала об убийстве отца.

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