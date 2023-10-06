Минобороны РФ сообщило о 14 групповых ударах по объектам ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Удары наносились высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

Российские силы нанесли 14 групповых ударов по военным объектам Украины в период с 29 сентября по 6 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации.

Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Целями были склады боеприпасов, ракетно-артиллерийское вооружение и военно-техническое имущество, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских националистов и иностранных наемников.

«В результате ударов, в том числе, уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Punisher и „Фурия“, склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов», — говорится в сводке.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные пресекли очередную попытку террористической атаки киевского режима в Черном море.