В России могут сократить число трудовых мигрантов

В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, больницах и такси

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Депутаты придумали, как обеспечить россиян дополнительными рабочими местами.

В Государственную думу внесли законопроект о запрете мигрантам работать в некоторых сферах. Инициатива предлагает внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Документ опубликован в системе обеспечения законодательской деятельности.

«Законопроектом предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы», — указывается в пояснительной записке.

Сегодня власти могут привлекать каждый год с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетности трудоустройства россиян допустимую долю мигрантов в различных отраслях. А законопроект предлагает запретить привлекать иностранцев к работе в сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Также авторы документа против того, чтобы допускать мигрантов к работе в школах, торговле лекарствами, вождению такси и грузоперевозкам.

«Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам РФ», — подчеркнули авторы инициативы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заинтересована в распространении образования на русском языке для обучения мигрантов. Заявил об этом президент РФ Владимир Путин. По его словам, сейчас в стране работают миллионы иностранных специалистов.