Под Марьинкой уничтожен тренировочный лагерь ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru

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Еще одну позицию удалось обнаружить с помощью дрона в районе села Кучеров Яр.

Под Марьинкой в ДНР российские военные уничтожили полевые лагеря подготовки ВСУ. Удар по расположению крупной группировки лишил противника техники и нанес урон формированию.

Еще одну позицию удалось обнаружить с помощью дрона в районе села Кучеров Яр. Залпами из системы «Торнадо-С» тренировочный полигон был уничтожен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уничтожении российскими военными автомобиля с высокопоставленными офицерами ВСУ.