Огромные деньги: Такер Карлсон раскрыл, кому в США выгодно, чтобы дети меняли пол

Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru

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Популярный американский ведущий неоднократно критиковал навязываемую властями идею самоидентичности. И нашел доказательства своим словам.

Кто и почему сейчас активно продвигает трансгендерную повестку в Соединенных Штатах, доходчиво объяснил один из самых популярных телеведущих Америки Такер Карлсон.

Он записал интервью с Крисом Морицем — экспертом, который провел целое исследование о роли транс-лобби в жизни общества. Как выяснилось, все дело в колоссальных деньгах, что крутятся в этой сфере. Речь о миллиардах долларов, которые американские клиники и фармацевтические корпорации зарабатывают на желающих сменить пол.

«Экономической составляющей этого явления уделяется очень мало внимания. Это должно быть освещено очень наглядно. В 2018 году совокупная стоимость проведенных операций по изменению пола и гормональной терапии составила два миллиарда 940 миллионов долларов. К 2022 году этот показатель вырос до четырех миллиардов и 180 миллионов долларов. А к 2030 году, как показывают наши расчеты, этот показатель вырастет до 7,5 миллиарда долларов, то есть рост составит 85% в год», — заявил автор исследования о трансгендерах Крис Мориц.

Такер Карлсон заметил, что эта сумма больше, чем совокупный размер бюджетов на здравоохранение многих африканских стран.

Активное навязывание смены пола несовершеннолетним, которое происходит в США, Такер Карлсон ранее называл «трансгендерным терроризмом». И заявлял, что всему виной «демоническая идеология», которую исповедует администрация Байдена.