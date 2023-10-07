Сахалин затопило. Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия мощного ливня

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Михайлов; 5-tv.ru

В регионе из-за непрекращающихся дождей введен режим ЧС.

Возвращаемся к ситуации на Сахалине, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи мощным ливнем и масштабными подтоплениями.

Причиной стал циклон, который пришел со стороны китайского побережья. Больше всего пострадала региональная столица — Южно-Сахалинск буквально поплыл. О том, что сейчас происходит на острове, в материале корреспондента «Известий» Николая Анискина.

Предыдущая ночь стала испытанием на прочность для жителей Сахалина. На остров обрушился тайфун. Больше всего пострадала столица региона — затопило дороги. Некоторые машины застряли прямо посреди магистрали. Стоя по пояс в воде, их пытались толкать водители. Кто-то все-таки сдался и просто бросил свой автомобиль плавать прямо посреди стоянки.

Тем, кто добирался на городском транспорте, как минимум, не помешали бы сегодня рыбацкие сапоги. Зайдя в автобус сегодня, есть риск оказаться в бассейне.

За ночь выпало столько осадков, что даже местная (обычно спокойная) речка как будто взбесилась и выплеснулась на улицы города. В Ново-Александровске (это город-спутник Южно-Сахалинска) из-за подъема уровня воды разрушился мост.

Затопило 34 придомовые территории, шесть многоквартирных домов уже утонули. Коммунальщики откачивают ее из подвалов многоэтажек. Аналогичную работу ведут в частном секторе.

Сильный ветер вырывал деревья практически с корнем. Стволы попадали прямо на машины, припаркованные во дворах. Заблокированными оказались и железнодорожные пути — тоже из-за деревьев. Шторм не пощадил даже тяжелые конструкции, как эта автобусная остановка — она упала и разбилась. Пострадали и высоковольтные линии, несколько тысяч южно-сахалинцев остались без света.

«Сегодня ночью отключалось около 40 линий электропередач разного класса напряжения. Срабатывала система защиты. Основная причина — это сильный ветер, это гроза, это дождь», — отметила пресс-секретарь энергетической компании Маргарита Татарова.

При этом на Сахалине продолжает идти дождь.

В ночь с четверга на пятницу в Южно-Сахалинске выпала как минимум полумесячная норма осадков. В школах отменили занятия. Но заниматься ученики все-таки продолжат дома.

В школах принято решение остаться на дистанте в целях безопасности, до нормализации обстановки после циклона. А по завтрашнему дню решение будет принято дополнительно.

Из-за тайфуна в городе ввели режим ЧС. При этом синоптики дают неутешительные прогнозы. Дожди на Сахалине продолжатся и в субботу. Лишь в воскресенье ожидают ясную погоду.