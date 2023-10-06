Ночные «Герани» нарушили работу порта Рени в Одесской области
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Воздушная тревога ночью звучала в семи регионах Украины.
Сигналы тревоги этой ночью были слышны сразу в нескольких областях Украины. Беспилотники «Герань» были нацелены на объекты военной инфраструктуры.
О мощном взрыве сообщили жители Харькова. Под серию ударов попал и один из крупнейших паромных комплексов Украины — порт Рени в Одесской области. Начавшийся вслед за этим пожар охватил причал и несколько зданий.
Попадания дронов-камикадзе зафиксировали также в Черкасской области.