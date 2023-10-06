Инвалидность и овощи на огороде: как живет актер фильма «Обитаемый остров»

Фото: Кадр из к/ф «Обитаемый остров: Схватка», реж. Фёдор Бондарчук, 2009 г.

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Василий Степанов, сыгравший в фильме Федора Бондарчука главную роль, давно не снимается в кинопроектах. Что изменилось в жизни актера с приходом популярности?

Актер фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов много лет ведет непубличный образ жизни из-за проблем со здоровьем и депрессии. Как сообщает издание NEWS.RU, после съемок в экранизации на артиста буквально свалилась череда бед и неудач.

Метания молодости

Российский актер Василий Степанов родился в Москве 14 января 1986 года в семье учительницы и милиционера. Учился плохо, после школы получил специальность учителя физкультуры, пошел на юридический факультет, но его отчислили за прогулы.

Позже поступил в Щукинское училище, где, казалось, наконец нашел себя: на первом же курсе Степанову предложили роль в фильме «Обитаемый остров», который снимал Федор Бондарчук. Позже режиссер признавался, что утвердил артиста, в основном, благодаря внешним данным.

Успех и забвение

Василий Степанов воплотил в фильме главного героя Максима Каммера. «Обитаемый остров» вышел в 2008 году, став самым успешным в прокате, кассовый сбор составил более 21 миллиона долларов. Через год вышло продолжение — «Обитаемый остров: Схватка». Так Василий Степанов обрел популярность, о которой вроде бы и не мечтал.

Однако, несмотря на известность, после проектов Бондарчука актер стал все реже появляться на экране. Среди его работ — театральная постановка «Вероника решает умереть» и эпизодическая роль в фильме «Мой парень — ангел». Правда, артист пытался пробовать себя в качестве телеведущего на одном из федеральных каналов, но недолго.

Череда неприятностей

В шоу на одном из федеральных каналов Василий Степанов как-то признался: после «Необитаемого острова» на него буквально посыпалась череда неудач, многие из которых связаны с проблемами со здоровьем. Например, во время съемок в фильме «Несокрушимый» артист упал с лестницы и сломал тазобедренную кость и два позвонка. Потом впал в настоящую депрессию, вытаскивать из которой его пришлось медикам. Лечение вышло дорогим, и актеру пришлось ночами мыть троллейбусы, чтобы расплатиться по счетам.

Позже у актера обнаружили тромб в ноге, из-за которого он чуть не умер, благо, вновь помогли врачи. Следом ему диагностировали шизофрению и дали третью группу инвалидности. А спустя какое-то время Степанов выпал из окна, когда пытался снять с карниза кошку.

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Что сейчас

Василий Степанов давно не участвует в съемках телевизионных и кинопроектах, живет с родителями за городом и занимается тем, что выращивает овощи на огороде. Как рассказал изданию KP.RU его старший брат Максим, актера больше не приглашают сниматься, да и у самого Степанова угас интерес к профессии.

«За отцом ухаживает — он пожилой. Девушки у него нет. В общем, брат живет как обычный человек не из мира гламура», — рассказал Максим Степанов.

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