«Внутренности одинаковые»: Верник влюбит сразу двоих в фильме «Первая любовь»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В картине переплетены любовная и детективная линии.

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Первая любовь» режиссера Светланы Проскуриной. В главных ролях сыграли Марина Брусникина, Игорь Верник, Лиза Кугай, Алексей Вертков.

По сюжету врач-терапевт Анна Сергеевна (Марина Брусникина) и ее юная коллега — медсестра Лена (Лиза Кугай) принимают решение вместе отдохнуть в санатории. По приезде они становятся свидетельницами страшного преступления. Сначала женщины пытаются игнорировать происходящее, думая, что их это не касается, однако опасность незаметно подкралась и к ним. Главный подозреваемый — Георгий (Игорь Верник) — не только пугает героинь, но и манит.

По словам Светланы Проскуриной, символичное название «Первая любовь» не имеет никакого отношения к сюжетной линии.

«У человека есть дар. Каждый из нас мечтает об этом. Вот каждый, любая: девушка, старая тетка, собака. Кто угодно. Глупый человек или очень умный. Хотят все только одного: только любви. Когда мы ее получаем, никто не научился из нас с ней обращаться. Как человеческая жизнь — сразу начинается потеря. Как только родился, ты начинаешь стареть. Так и любовь. Ты ее получил, и ты сразу ее теряешь. Шаг за шагом. Звук за звуком. Глупостями, поступками, тем, что ты не даешь партнеру дышать, тем, что ты не хочешь его учитывать, или ты хочешь ему слишком все отдать. Поэтому это разговор о таком мощном глобальном чувстве и что с ним делать», — эксклюзивно объяснила режиссер в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Нежданное чувство переворачивает жизни персонажей. Марина Брусникина называет свою героиню Анну Сергеевну смотрящей вглубь себя и местами обладающей жесткими жизненными установками.

«Это какой-то период жизни, когда женщина вроде как ничего не ждет, и в то же время с ней вдруг случается это чудо любви», — приоткрыла завесу тайны заслуженная артистка России.

Лиза Кугай, сыгравшая одну их главных ролей, охарактеризовала свою героиню отчаянной и любопытной к жизни. Несмотря на молчаливость Лены, она всегда может постоять за себя.

«Ее потребность в том, чтобы что-то сказать, она очень выборочная. <…> Она очень яростно хочет что-то понять, что-то очень важное, чего ей не хватает, мне кажется, как и любой. И она сама даже не знает, что, но бежит к этому, она стремится к этому, поэтому поступает как-то, может быть, странно, делает какие-то совершенно необдуманные алогичные поступки», — рассказала молодая актриса.

По признанию Лизы Кугай, она нашла некую параллель между собой и Леной. Как объясняет артистка, их действия и поступки могут отличаться ввиду предложенных обстоятельств, но желаемое, то, что ими движет, — идентичное.

«Выглядит все так, что обертки разные, но на самом деле внутренности одинаковые», — отмечает актриса.

Игорь Верник подчеркнул, что Георгий не похож на тех персонажей, которых он играл в других картинах. В данном фильме отличительными чертами героя являются закрытость и собранность.

«Мой герой находится на перепутье, в такой переломный момент, можно сказать, в кризисный момент, когда уже опыт перевешивает, и нужно как-то себя осознать, зацепиться за что-то. <…> Он встречает женщину, без которой не может и с которой не может. Какие-то счастливые и мучительные отношения, и это всегда трудный выбор, как быть в этой ситуации. Не говоря о том, что в этой истории есть еще и такая детективная линия, потому что происходит убийство или не происходит убийство. И убивает мой герой или не убивает», — делится народный артист России.

Ранее 5-tv.ru писал, какая роль не отпускала Верника почти 25 лет.