Must have любого владельца: о каких правилах нужно знать для полета с животными

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Многие путешественники сегодня берут с собой в полет кошек и собак. На какие правила перевозки стоит обращать внимание при подготовке и какую сумму закладывать, чтобы полет прошел комфортно?

Путешествие или разовая поездка с животным в самолете неизменно сопровождается рядом трудностей и проблем. Такое приключение требует детальной подготовки. Стресс при перелете с высокой вероятностью ударит и по самочувствию животного, и по самоощущениям хозяина. Как правильно подотовить питомца, какие билеты стоит брать и на что еще обращать внимание — в материале 5-tv.ru.

Основные правила при перевозке животных

Перевозить на борту или в багажном отсеке допускается только разрешенных конкретных авиакомпанией животных. Питомец должен иметь соответствующие прививки (чаще всего, это классическая вакцина от вирусов + вакцина от бешенства), которые фиксируются в специальном паспорте животного. Кошку и собаку вне зависимости от размера нужно помещать в специальную переноску, размеры которой варьируются в зависимости от требований конкретной авиакомпании. Уточнять габариты следует на сайте или на горячей линии конкретного предприятия.

На входе в воздушную гавань нужно быть готовым взять питомца на руки и сдать его переноску на досмотр. Таким образом, в аэропортах борются с угрозой взрыва и минирования.

Какие документы нужны для перелета с собакой или кошкой?

Ветпаспорт с соответствующими отметками и прививками — главный документ, подтверждающий личность животного. Чтобы спокойно пройти досмотр и оказаться на борту, хозяин должен позаботиться о проставленных прививках и глистогонных препаратах. Таблетку от паразитов кошки и собаки принимают минимум за три недели до полета с расчетом на то, что прививка от бешенства должна быть актуальной в рамках двух недель до даты X. На некоторые рейсы авиакомпании просят предоставить соответствующее свидетельство от государственной ветклинике о том, что питомец здоров и готов к полету. Справку делают максимум за пять дней до вылета, информирует «Аэрофлот».

Тонкости и нюансы перевозки кошек и собак на самолетах по России

Казалось бы, какие трудности могут возникнуть у владельцев усатых-полосатых, если документы уже готовы, а переноска ждет своего часа? Однако сложности все же есть, а их игнорирование чревато провалом. Так, например, мало кто из владельцев животных знает, что взять с собой собаку или кошку на борт без разрешения авиакомпании просто нельзя. За две недели до вылета сотрудники транспортных служб рекомендуют звонить в офис конкретного перевозчика и уведомлять его о присутствии животного на борту. На решение о перевозке собаки и кошки предприятия берут от нескольких дней до полутора недель.

Уже после досмотра владелец и его питомец должны посетить кабинет ветеринарного контроля. Там соответствующий специалист проверит документы будущего путешественника, проставит необходимые отметки и выдаст бумажное разрешение, которое нужно будет предъявить на паспортном контроле.

Какие пункты нужно принять во внимание для выезда за рубеж с животным?

Подготовка вылета с кошкой или собакой из России в другую страну требует особой тщательности. Так, ветеринарный паспорт должен быть оформлен по стандартам государственного образца и должно содержать печати медицинского учреждения, в котором делалась вакцина.

Улететь из страны без чипа ваш питомец не сможет, важно учитывать этот факт. Во многих странах Европы и в США требуют наличие уникального идентификационного номера, позволяющего найти питомца в случае потери. Во время процедуры животному в область холки с помощью шприца вводят капсулу, которая содержит микросхему с уникальным идентификационным номером. Размер этой капсулы — чуть больше рисового зерна. Проводить манипуляции требуется однократно. Отметку о чипировании вместе с идентификационным номером ставят в ветпаспорт и вносят данные чипа в электронную базу данных.

Помимо ветпаспорта от владельцев на границе требуют ветеринарное свидетельство. Документ оформляют перед поездкой во все страны, кроме Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Свидетельство делают не ранее чем за пять дней до отъезда: в него помимо отметок об обработках вносятся данные о сроке пребывания животного в другой стране и о конечном пункте назначения.

Стоимость перевозки питомцев по России и в другие страны

Нужно быть готовым, что только один билет на питомца обойдется владельцу в 2,5 тысячи рублей. Ряд авиакомпаний, таких как «Аэрофлот», S7 запрашивают от 3 тысяч рублей за одну заветную «проходку» на борт. В эту сумму не входит обработка вакциной, покупка гельминтиков и переноски.

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