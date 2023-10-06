«Вы посылаете их?» — За что канадец обругал премьер-министра Трюдо
Канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его за помощь ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Nathan Denette
В чем мужчина обвинил власти своей страны? И как на это отреагировал сам чиновник?
Житель Канады сильно возмутился политикой премьер-министра страны Джастина Трюдо в момент, когда тот хотел пожать ему руку. Видео распространилось в социальной сети X.
На кадрах видно, что Трюдо вышел на улицу и пообщался с людьми, обменялся с несколькими из них рукопожатиями. Когда же он протянул руку к еще одному человеку, тот сказал, что не ответит взаимностью, поскольку премьер потерял Канаду.
«Вы посылаете их на Украину, да? Вы посылаете их парню, который убивает свою собственную страну», — сказал канадец.
Мужчина также обвинил Трюдо в финансировании Украины за счет денег граждан Канады. В ответ премьер стал оправдываться. Он сказал, что обвинения мужчины — продукт российской пропаганды.
«Вы слушали Путина, не так ли? Вы знаете много фейков из России», — сказал Трюдо и сел в автомобиль.
Собеседник в этот момент крикнул ему в след, что не слушает фейки самого премьера, который «сам все зацензурировал».
Trudeau gets confronted by a Toronto mans: «I'm not shaking your hand… you f*cked up this entire country».— Efrain Flores Monsanto 🇨🇦🚛 (@realmonsanto) October 5, 2023
What do you think? pic.twitter.com/rvQux8VScn
В конце сентября в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боец дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. Позднее в Канаде извинились за чествование эсэсовца.
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Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин высказался о приглашении эсэсовца в парламент Канады.