Ричард Гир и компания: почему актерам Голливуда не нравится звание секс-символа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Adar; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

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Некоторые знаменитости завоевали популярность благодаря образам дамских угодников, но остались недовольны. О них мечтают миллионы женщин — что их не устраивает?

Знаменитый актер Ричард Гир был недоволен своим званием секс-символа и даже грозился подать в суд на британского ведущего, который представил его так на одном из интервью. По мнению психолога Андрея Зберовского, ничего удивительного в этом нет. Почему мужчины предпочитают проявлять себя не только как «великие соблазнители», специалист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Увидимся в суде»

Ричард Гир стал известен многими своими ролями, но звание настоящего секс-символа получил после съемок в фильме «Американский жиголо», который вышел аж в 1980 году. С тех пор у поклонников артист ассоциировался с образом женского соблазнителя. Так его и представил ведущий Майкл Аспел, когда актер принял участие в его шоу. И это очень не понравилось Гиру.

«После интервью нам позвонил его агент и сказал, что, если я не уберу фразу о секс-символе, они обсудят этот вопрос со своим адвокатом», — цитирует издание Daily Mail откровения Аспела.

Суда как такового не состоялось — ведущий внял предостережениям актера и сделал все, как тот требовал.

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Мужская культура

Ничего удивительного в реакции Ричарда Гира, на самом деле, нет, уверяет психолог Андрей Зберовский. Ведь для мужской культуры роль настоящего мужчины — это роль человека, преодолевающего сложности: воина, бойца, интеллектуала, великого ученого, детектива… Другими словами — того, кто добивается успеха своим умом или физическими данными, то есть силой, а не смазливой внешностью и умением угождать дамам.

Особенно это касается актеров более старшего возраста. Если играть мачо в средней школе или хотя бы в институте совсем не зазорно, то мужчинам хочется чего-то посерьезнее.

Актерская среда

Андрей Зберовский подчеркивает: желание отодвинуться от роли соблазнителя демонстрировали в разное время многие актеры.

«Тот же самый Ди Каприо стремился выйти из роли такого рокового соблазнителя после „Титаника“ в других более драматических фильмах. И, поэтому, неудивительно, что Ричард Гир при всем том, что он, конечно же, сексуальный символ и очень яркий мужчина, который заставлял трепетать сердца женщин, все равно в целом эту роль не хотел эксплуатировать. Хотел быть в других ролях», — объясняет психолог.

В качестве примеров специалист приводит Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера, которые благодаря своим мужественным ролям, по его мнению, получают куда более удовлетворение, нежели те, кто играет дамских угодников. Это роль для мужчины слабая, даже женственная и нежная, то есть не мужская.

Как альфонсы

А еще, как отмечает Зберовский, мужчины зачастую ассоциируют образы секс-символов с кем-то вроде альфонса. Что в принципе не очень приятно для настоящего мужчины.

«Опять же, вспомните Ален Делон и Бельмондо, являясь такими же и красавчиками для своего времени как Ричард Гир, также играли драматические роли, пытаясь выбрать другой более трагический сюжет для себя. В котором они чувствовали себя именно комфортно как мужчины и показывали другие стороны своей мужественности», — говорит психолог.

Поэтому, какая бы роль не принесла актерам известность, они всегда хотят выйти за ее пределы и сыграть что-то более глубокое и драматическое.

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