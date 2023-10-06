Не проморгай: какие симптомы говорят о приближении мгновенной смерти

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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При первых признаках рекомендуется незамедлительно обратиться в больницу.

К признакам, которые появляются незадолго до смерти, можно отнести два фактора: преждевременная седина и резкие скачки в уровне холестерина. Об этом в личном блоге рассказал врач-кардиолог Константин Крулев.

Специалист предупредил, поседение волос говорит о раннем появлении атеросклероза — бляшек, которые могут спровоцировать инфаркт, инсульт и внезапную смерть. Причем проявление недуга обычно прямо пропорционально выраженности седины.

Кроме этого, о наличии атеросклероза может говорить нарушение пигментации волос. При наличии этих симптомов рекомендуется обратиться к врачу и пройти обследование.

Также стоит обратить внимание на резкие скачки уровня холестерина в крови. Если таковые имеются, это очень тревожный симптом, добавила кардиолог Анна Кореневич.

«Инфаркт случается, когда бляшка лопается. Это происходит почти мгновенно. Так начинается инфаркт или инсульт», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ощущается приближение смерти.