Не проморгай: какие симптомы говорят о приближении мгновенной смерти
Кардиолог Крулев: седина говорит о появлении смертельно опасного заболевания
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
При первых признаках рекомендуется незамедлительно обратиться в больницу.
К признакам, которые появляются незадолго до смерти, можно отнести два фактора: преждевременная седина и резкие скачки в уровне холестерина. Об этом в личном блоге рассказал врач-кардиолог Константин Крулев.
Специалист предупредил, поседение волос говорит о раннем появлении атеросклероза — бляшек, которые могут спровоцировать инфаркт, инсульт и внезапную смерть. Причем проявление недуга обычно прямо пропорционально выраженности седины.
Кроме этого, о наличии атеросклероза может говорить нарушение пигментации волос. При наличии этих симптомов рекомендуется обратиться к врачу и пройти обследование.
Также стоит обратить внимание на резкие скачки уровня холестерина в крови. Если таковые имеются, это очень тревожный симптом, добавила кардиолог Анна Кореневич.
«Инфаркт случается, когда бляшка лопается. Это происходит почти мгновенно. Так начинается инфаркт или инсульт», — объяснила она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ощущается приближение смерти.