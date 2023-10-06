Открылось кровотечение: Слава столкнулась с новой проблемой из-за Хайдарова

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Череда трудностей и бед певицы, проявившихся на фоне скандала с пластическим хирургом, не планирует заканчиваться.

Скандал между певицей Славой и звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым набирает новые обороты. Не так давно Сланевская вместе с коллегой, Любовью Успенской, пыталась пойти с врачом на мировую, но полноценного общения не состоялось. Молчание пластического хирурга обернулось для Славы очередным нервным срывом, подкосившем здоровье.

Спустя несколько дней после той истории артистка вышла в социальные сети, чтобы сообщить: помимо уже имеющихся проблем на ее голову обрушилось еще одно несчастье — не так давно у Славы открылось кровотечение, ставшее следствием перегруза и допущенных во время операции оплошностей.

В надежде справиться с проблемой своими силами, Сланевская не спешила обращаться к гинекологам. Однако, когда ситуация вышла из-под контроля, знаменитость все же заглянула в кабинет врача, где услышала: нужно проводить срочную операцию. Откладывать вмешательство больше некуда — артистка рискует оказаться в реанимации.

«Я настолько сильная, что мне долгое время было пофиг на это кровотечение», — заявила Слава.

Вплоть до самой операции Сланевская планирует продолжать выступать на сцене, но подчеркивает: откладывать лечение чревато серьезными осложнениями. В довершение артистка призвала поклонников не переживать за ее состояние, потому что вмешательство будет «нестрашным».

Ранее 5-tv.ru писал, что Слава пригрозила Киркорову раскрыть его личные секреты.