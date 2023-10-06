Украина раздора: главы Евросовета и Еврокомиссии развязали публичный конфликт

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Между правящими элитами царят разброд и шатание.

Политика украинского правительства окончательно довела до белого каления европейские правящие элиты. Очередным тревожным звоночком стал конфликт главы Евросовета Шарля Мишеля с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Как пишет газета Spiegel, Мишель раскритиковал Урсулу за высказывания в области внешней политики. По уверениям последнего, Украина претендует на место в Евросоюзе уже к 2030 году. Фон дер Ляйен оказалась не согласна с текущим положением вещей, выразив недоумение из-за столь скорой процедуры присоединения Незалежной.

Взбешенный политикой председателя ЕК Мишель поспешил спустить оппонентку с небес на землю, бросив ей: «Это вообще не дело фон дер Ляйен», уточняют зарубежные журналисты.

Примечательно, что по европейским законам, ни Шарль Мишель, ни Урсула фон дер Ляйен не обладают полномочиями по присоединению Украины, подчеркивают СМИ. Более того, представитель Евросовета развязывает публичный конфликт с фон дер Ляйен уже не в первый раз.

Чуть ранее журналисты стали свидетелями того, как Мишель оказывал «некое давление в погоне за властью в этом вопросе».

«В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», — резюмировали журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Словакия решила приостановить помощь Украине.