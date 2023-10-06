Развожаев: Черноморский флот борется с атакой безэкипажных катеров ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Об очередной атаке ВСУ губернатор Севастополя сообщил утром. Что происходит в регионе сейчас?

Минувшей ночью жители Севастополя могли слышать громкие звуки со стороны Черного моря. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, этому есть объяснение.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота», — написал чиновник в Telegram-канале.

По предварительный информации, военные отражают атаку двух безэкипажных морских катеров, добавил глава Севастополя.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что морская авиация РФ уничтожила беспилотный катер ВСУ в акватории Черного моря.