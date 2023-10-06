Задачка со звездочкой: петербуржец вышел на свободу из-за юридической ошибки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

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В деле вскрылись нарушения и мужчину выпустили, однако следствие полагает, что он виноват и должен вернуться в тюрьму.

Криминальная драма со многими неизвестными разворачивается сейчас в Петербурге. Местный житель вышел на свободу раньше срока из-за юридической ошибки. Мужчину осудили за убийство, но позже в уголовном деле вскрылись нарушения. Однако следствие пытается заново посадить его в тюрьму. В деталях запутанной истории разбирался Максим Бажанов.

Последние четыре года жизни Сергея Кишко похожи на детективный сериал. За это время мужчину успели обвинить в убийстве соседа, посадить почти на девять лет в тюрьму и выпустить после апелляции на свободу. Адвокат Кишко нашел в уголовном деле белое пятно — суд не указал в приговоре мотив преступления. Сам Сергей виновным себя, конечно, не считает.

«Открываю дверь и обнаруживаю такую картину, что он висит на ручке двери, — рассказывает подозреваемый в убийстве Сергей Кишко. — На цилиндре ручки висит. Я подошел резко. Взял и сдернул как бы двумя пальцами буквально эту веревку. Ну понимаю, что дыхание такое — опустевшее. Что уже все, что он точно не жив. Соответственно, мы вышли из этой квартиры, и начали звонить в полицию».

В итоге смерть признали самоубийством, и за отсутствием события преступления закрыли дело. Но несколько месяцев спустя история получила новый поворот. Родной брат убитого стал добиваться возобновления дела. Но кажется не ради справедливости.

«Брат является наследником, но вы сами знаете, когда вы вступаете в наследство, вы берете не только наследство, но и долги. Там ипотека. Там очень интересная ситуация. Страховка закрывает, покрывает ипотеку полностью, если это убийство. Если это самоубийство — это не страховой случай». — поясняет гражданская жена подозреваемого Екатерина Налетухина.

Какие-либо подозрения брат убитого, ожидаемо, отвергает. Говорит — просто не верит в самоубийство брата. На теле было слишком много повреждений.

Когда следствие возобновили, следователи провели новые экспертизы. И на этот раз результаты оказались другими. По словам сестры Сергея Кишко, в деле появились следы борьбы и отпечатки неизвестного, третьего человека. Смерть мужчины признали насильственной, а Кишко стал главным подозреваемым в убийстве.

«Веревка, на которой удушился Савиных, там есть отпечатки пальцев совершенно постороннего человека. Моего брата там нет отпечатков. Самого Савиных отпечатки и также какого-то постороннего лица. Но следствие это не учитывает и не рассматривает никакие варианты, кроме, как обвинять моего брата. Потому что он обнаружил этот труп», — поясняет сестра подозреваемого Елена Игнатенко.

Уголовное дело вновь направлено в суд для рассмотрения по существу. И по словам адвоката — все доводы стороны защиты игнорируются.

«По моему мнению председательствующий злоупотребляет своими правами и на этом мы сегодня в судебном заседании высказывали свое возражение», — говорит адвокат Павел Лапаев.

Сторона защиты готовится к тому, что приговор будет опять обвинительным и придется вновь обращаться в апелляционные инстанции. Так что пока детективный сериал продолжается. И имеет заход на новый сезон. Ведь, если в квартире убитого, действительно, нашли отпечатки неизвестного человека, убийца может быть по сей день на свободе.