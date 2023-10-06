Миномет «Тюльпан» с именем «Гроза» бьет позиции ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: Андрей Рубцов / ТАСС; 5-tv.ru

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Миномет идеально подходит для уничтожения забетонированных укреплений противника.

На Донецком направлении спецоперации бойцы «Южной» группировки войск сорвали две атаки украинских подразделений. За сутки противник потерял больше 200 человек. Позиции боевиков вместе с их вооружением и техникой уничтожает наша артиллерия.

За работой расчетов самоходных минометах «Тюльпан» на Купянском направлении наблюдала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Неприметный «Тюльпан» скидывает маскировку, из лесопосадки выезжает на огневую позицию. На Купянском направлении разведка вскрыла командно-наблюдательный пункт иностранных наемников ВСУ.

От момента обнаружения цели и до выстрела проходит меньше пяти минут, сейчас расчет уже вышел на неподготовленную позицию и ждет команды к бою.

В небе за целью следит дрон-корректировщик. На земле выставляют угломер, и наводят орудие.

Один снаряд весит 140 килограммов. Благо руками таскать эту тяжесть не приходится — в ствол мину подают гидравлическим домкратом.

Расчет миномета сейчас работает по укрепленным позициям врага. Мощность удара такая, что железобетонные укрепления пробивает на глубину шесть метров. Корректировщик передает: «в яблочко».

Укрепления наемников разбиты в хлам — можно сворачиваться. 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм, хоть и советская разработка, но до сих пор — самый мощный миномет в мире. Восемь лет украинские боевики строили и укрепляли свои позиции, там сейчас все залито в бетон. Как раз «Тюльпан» и специализируется по таким бункерам.

«Очень много укрепленных позиций у противника, поэтому данное орудие очень востребовано сейчас. Работа наша 24/7, мы работаем, как днем, так и ночью», — рассказал командир огневого взвода с позывным «Ирбис».

В боекомплекте — 20 фугасных и десять активно-реактивных снарядов. Бить могут на 20 километров.

«Фугасные поближе летят, активно-реактивные — подальше. Поэтому смотрим, выбираем: какими достаем, такими и работаем», — поделился военнослужащий ВС РФ Александр.

Как и любимому авто, орудиям на фронте тоже дают прозвища, этот миномет, между собой расчет называет «Гроза» — потому что молниеносный, ну и гроза неонацистов.

«Поражает крупные цели, такие как ангары, блиндажи, хорошо укрепленные противником. Дома двухэтажные — складывает его», — рассказал военнослужащий ВС РФ Алексей.

Но гроза в небе «Тюльпану» — не помеха, орудие всепроходимое, одинокого хорошо едет и по грунтовке, и по грязи со снегом. К периоду распутицы готовят, готовы.

Мобильность — еще одно преимущество — отработали и сразу уходят в укрытие. По следующей цели будут бить с неподготовленной позиции уже в нескольких десятках километров отсюда.