Пашинян провел короткие переговоры с Зеленским на полях форума в Испании

Фото: Reuters / JUAN MEDINA

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Предмет диалога двух политиков не раскрывается.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Испанию на саммит Европейского политического сообщества провел короткие переговоры «на ногах» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первое фото опубликовало издание Reuters. Затем подтверждение информации о беседе двух политиков появилось в ряде зарубежных СМИ.

Предмет диалога двух политиков не раскрывается. Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Армянский онлайн-портал panorama.am также опубликовал фото беседы, отметив, что возглавляемая Пашиняном делегация отправилась в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, в состав армянской делегации также входят министр иностранных дел Арарат Мирзоян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Отмечается, что информации по поводу содержания диалога Зеленского и Пашиняна нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с Пашиняном в испанской Гранаде.