«Кассеты» и «птички»: что происходит в зоне СВО под Клещеевкой

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

Противник не оставляет попыток перейти железную дорогу под Клещеевкой. От самого поселка сейчас остались сплошные руины.

Плотный огонь сейчас накрывает противника и под Клещеевкой. Боевики не оставляют попыток перейти железную дорогу, разбрасывая по пути кассетные боеприпасы. Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин отправился в самое пекло и сам едва не пострадал. Он передает с места.

Когда до Клещеевки остается всего несколько километров, получаем пробоину радиатора на батальонной «буханке». Это Зайцево. Село — буквально в тысяче метров от линии фронта.

«В ту сторону — уже Артемовск. Там — Клещеевка. Тут опасно, конечно. Это Нона. Немножко ей не повезло. Здесь зона весьма опасная, лишний раз перемещаться не стоит», — показывает военнослужащий ВС РФ с позывным Арамис.

Наконец поломка устранена, загружаемся и едем по пыльным ухабистым дорогам, вслушиваясь, насколько это возможно, в звуки за окном. Украинских дронов-камикадзе здесь ненамного меньше комаров. Уже к закату приезжаем под Клещеевку. Ночь пережидаем в землянке под гостеприимный кофе «три в одном» и рассказы старого друга Белаза. Не виделись с ним с весенних боев под Кременной. А в Клещеевке он получил ранение.

«Нас же „срисовали“ квадрокоптеры, начали обстреливать с АГСов. И начали минометом 80-м. Ну и все, в принципе, прилетело, много раненых было», — вспоминает военнослужащий ВС РФ с позывным Белаз.

Уже светло и рискованно, местность открытая, поэтому до другой позиции — только перебежками. За этим железнодорожным полотном — в 40 метрах — уже позиции ВСУ. Главное — в спешке не наступить на мины, которыми противник осыпает землю с помощью кассетных снарядов.

— Как их увидеть? Понять, что это…

— Вот. Он вроде безобидный, как елочная игрушка, а по факту опасен и смертелен.

«Ночью не заметишь, укрыться захочешь в кусты, а он там — бах, и нету, как повезет», — объясняет военнослужащий ВС РФ с позывным Жузик.

Это M42, американский противопехотный суббоеприпас, которым сейчас усеян весь Бахмутский район. При падении, бывает, не срабатывает, но при повторном контакте моментально взрывается. Я едва на него не наступил. Оператор Кирилл Пикторинский вовремя отвел меня в сторону.

Этой ночью от кассетных бомбардировок пострадал и запас воды и консервов для батальона.

«Постоянно этот район украинцы обстреливают кассетными боеприпасами. Здесь был склад продуктов, все осколками уничтожено. Часть еды, которая сохранилась, парни сейчас выбирают и уносят. Но, к сожалению, на всех уже не хватит», — показывает корреспондент Дмитрий Зименкин.

Перед отправкой в опасный путь снабженцы крестятся. Возвращаемся в Зайцево и находим на обочине один из тех самых кассетных снарядов ВСУ.

— Дистанционное минирование. Секционное, которое как раз разбрасывает кумулятивные мины.

— Не разорвалась она, получается? Нет, скорее всего, раскидала и упала.

Бои на левом фланге Артемовска продолжаются. Противник активизировался, пытается перейти железную дорогу под Клещеевкой, но раз за разом получает отпор. Наши бойцы изо всех сил держат линию обороны.