«Кассеты» и «птички»: что происходит в зоне СВО под Клещеевкой

26 0

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Противник не оставляет попыток перейти железную дорогу под Клещеевкой. От самого поселка сейчас остались сплошные руины.

Плотный огонь сейчас накрывает противника и под Клещеевкой. Боевики не оставляют попыток перейти железную дорогу, разбрасывая по пути кассетные боеприпасы. Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин отправился в самое пекло и сам едва не пострадал. Он передает с места.

Когда до Клещеевки остается всего несколько километров, получаем пробоину радиатора на батальонной «буханке». Это Зайцево. Село — буквально в тысяче метров от линии фронта.

«В ту сторону — уже Артемовск. Там — Клещеевка. Тут опасно, конечно. Это Нона. Немножко ей не повезло. Здесь зона весьма опасная, лишний раз перемещаться не стоит», — показывает военнослужащий ВС РФ с позывным Арамис.

Наконец поломка устранена, загружаемся и едем по пыльным ухабистым дорогам, вслушиваясь, насколько это возможно, в звуки за окном. Украинских дронов-камикадзе здесь ненамного меньше комаров. Уже к закату приезжаем под Клещеевку. Ночь пережидаем в землянке под гостеприимный кофе «три в одном» и рассказы старого друга Белаза. Не виделись с ним с весенних боев под Кременной. А в Клещеевке он получил ранение.

«Нас же „срисовали“ квадрокоптеры, начали обстреливать с АГСов. И начали минометом 80-м. Ну и все, в принципе, прилетело, много раненых было», — вспоминает военнослужащий ВС РФ с позывным Белаз.

Уже светло и рискованно, местность открытая, поэтому до другой позиции — только перебежками. За этим железнодорожным полотном — в 40 метрах — уже позиции ВСУ. Главное — в спешке не наступить на мины, которыми противник осыпает землю с помощью кассетных снарядов.

— Как их увидеть? Понять, что это…

— Вот. Он вроде безобидный, как елочная игрушка, а по факту опасен и смертелен.

«Ночью не заметишь, укрыться захочешь в кусты, а он там — бах, и нету, как повезет», — объясняет военнослужащий ВС РФ с позывным Жузик.

Это M42, американский противопехотный суббоеприпас, которым сейчас усеян весь Бахмутский район. При падении, бывает, не срабатывает, но при повторном контакте моментально взрывается. Я едва на него не наступил. Оператор Кирилл Пикторинский вовремя отвел меня в сторону.

Этой ночью от кассетных бомбардировок пострадал и запас воды и консервов для батальона.

«Постоянно этот район украинцы обстреливают кассетными боеприпасами. Здесь был склад продуктов, все осколками уничтожено. Часть еды, которая сохранилась, парни сейчас выбирают и уносят. Но, к сожалению, на всех уже не хватит», — показывает корреспондент Дмитрий Зименкин.

Перед отправкой в опасный путь снабженцы крестятся. Возвращаемся в Зайцево и находим на обочине один из тех самых кассетных снарядов ВСУ.

— Дистанционное минирование. Секционное, которое как раз разбрасывает кумулятивные мины.

— Не разорвалась она, получается? Нет, скорее всего, раскидала и упала.

Бои на левом фланге Артемовска продолжаются. Противник активизировался, пытается перейти железную дорогу под Клещеевкой, но раз за разом получает отпор. Наши бойцы изо всех сил держат линию обороны.

Новости партнеров

Новости СМИ2