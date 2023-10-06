«Вы кто такие вообще?!» — Путин резко ответил США
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Путин резко ответил на претензии США: «Вы кто такие вообще?!»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Российский лидер эмоционально выразил недоумение относительно того, что Штаты хотят навязать свое мнение всему миру.
Президент РФ Владимир Путин выступил на дискуссионном клубе «Валдай» и эта речь в ближайшие дни точно не даст покоя половине мира.
«Все время мы слышим, все время звучит: „Вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем“. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?!» — эти слова российский президент адресовал США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым страна стремится в международных отношениях.