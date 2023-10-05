Владимир Путин рассказал, когда закончится СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Чего добивается российский лидер?

Специальная военная операция (СВО) закончится, когда будут достигнуты гарантии безопасности для жителей народов России. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Лидер РФ подчеркнул, что это комплексный вопрос, требующий отдельного разговора. При этом он отметил, что дело не в территориях Украины, которые освободила российская армия.

«Дело в гарантиях безопасности народов России и российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория, безопасность людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми», — заявил Путин.

Путин: в телах погибших на борту Пригожина обнаружены фрагменты ручных гранат

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые с 2014 года находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым РФ стремится в международных отношениях.